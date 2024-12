Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241204-2: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bürocontainer und Gaststätte

Bergheim, Bedburg (ots)

Täter entwendeten Safe

In Bedburg sind bislang unbekannte Täter am Dienstag (3. November) in eine Gaststätte und im Zeitraum zwischen Montag (2. November) und Dienstag (3. November) in einen Bürocontainer in Bergheim eingebrochen. Die zuständigen Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben.

In Bedburg schnitten Unbekannte ein Loch in einen Bauzaun an der Walter-Gropius-Straße. Auf dem Baugelände hebelten sie das Fenster zu einem Bürocontainer auf und entwendeten aus dem Inneren einen Safe. Die Ermittler der Kriminalpolizei sichert vor Ort ein Brecheisen als mögliches Tatwerkzeug.

In Bergheim hebelten die Täter das Fenster zu einer Gaststätte an der Friedrich-Wilhelm-Straße auf. Anschließend durchwühlten sie die Küchenschränke und flüchteten unter anderem mit mehreren Schlüsseln der Einrichtung.

Hinweise zu beiden Sachverhalten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

