Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241203-3: Auto flüchtete vor Polizei von Wesseling bis Bonn

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines grauen VW Golf 5, der oder die in der Nacht zu Dienstag (3. Dezember) vor Polizisten von Wesseling bis Bonn geflüchtet ist. Dort brach der Sichtkontakt der Polizisten zum Fahrzeug jedoch ab.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem Fahrer oder der Fahrerin oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sei der Golf gegen 2 Uhr in Wesseling auf der Siebengebirgsstraße aus Richtung Urfelder Straße kommend gefahren. Die Polizisten beabsichtigten, den Golf anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer oder die Fahrerin missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte stark und flüchtete über die Ahrstraße und weiter über die Willy-Brandt-Straße in Richtung Urfeld. Die Flucht führte weiter über Bornheim-Widdig, Uedorf und Hersel bis Bonn. Im Bereich der Estermannstraße in Graurheindorf flüchtete der Golf in unbekannte Richtung. Während der Flucht missachtete der oder die Fahrerin mehrere rote Ampeln und zahlreiche Verkehrszeichen. Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell