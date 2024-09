Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Salzungen (ots)

Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Samstagmittag in Bad Salzungen auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes. Ein bisher unbekannter Fahrer stieß beim Parken in eine Parklücke mit einem dort abgeparkten VW Golf zusammen und verursachte Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne seine Art der Beteiligung bekannt zu geben und seiner Wartepflicht nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zum möglichen Unfallverursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell