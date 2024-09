Leimbach / Bad Salzungen (ots) - Am späten Freitagabend wurde ein 66-jähriger Mofa-Fahrer in Leimbach kontrolliert. Dabei konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab 2,78 Promille. Ein weiterer 28-jähriger litauischer Fahrzeugführer wurde Samstagabend in Bad Salzungen angehalten. Hier ergab der Atemalkoholtest 2,12 Promille. Eine Fahrerlaubnis besaß der Fahrzeugführer bereits aufgrund vorangegangener Alkoholdelikte länger nicht mehr. In beiden ...

mehr