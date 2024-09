LPI-SHL: 2 Trunkenheitsfahrten

Schmalkalden (ots) - In der Nacht vom 06.09.2024 zum 07.09.2024 wurde in der Künkelsgasse in Schmalkalden eine Wetterschutzhütte Opfer einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zusammen mit einer Mülltonne wurde die Wetterschutzhütte auf derzeit noch unbekannte Weise durch einen oder mehrere unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch das rasche Handeln der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit unter ...

mehr