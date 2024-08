Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Tonnen Metall gestohlen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es in der Zeit von Mittwochabend (7.8.) bis Freitagmorgen (9.8.) auf das Gelände einer Baustelle in der Magdalenenstraße abgesehen. Gegen 7.45 Uhr am Freitagmorgen bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter zwischen 8 und 10 Tonnen Metall entwendet hatten. Hierbei handelte es sich um auf dem Abrissgelände gelagerte Altheizkörper. Aufgrund des Umfangs der Beute dürfte es sich um mehrere Täter mit einem entsprechenden Transportfahrzeug gehandelt haben. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum reicht bis 17.40 Uhr am Mittwoch zurück. Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

