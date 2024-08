Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: 19-Jähriger nach Tritten im Krankenhaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagabend (8.8.), gegen 18:30 Uhr, wurde ein 19-jähriger Mann so stark verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. In der Ingelheimer Straße traten und schlugen nach derzeitigem Kenntnisstand zwei bisher unbekannte männliche Täter auf den Mann ein und flüchteten danach. Die Streife stellte bei dem 19-Jährigen mehrere Plomben mit Kokain sicher. Ob diese im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung stehen, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen dauern an. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Duo und zum Vorfall geben können. Die beiden Männer wurden auf 20 bis 25 Jahre alt geschätzt. Sie sollen zwischen 170 - 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Einer der Täter hatte dunkles Haar und trug ein rotes Oberteil. Sein Komplize hatte lockige, dunkle Haare und trug eine kurze Hose mit dunklem Shirt.

Hinweise auf die Täter können beim 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0, gemeldet werden.

