Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Dienstag, 21.05.2024, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr kam es in der Ravenstraße 10, in Höhe des Finanzamtes, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallgeschädigte parkte seinen schwarzen Mercedes Bus ordnungsgemäß parallel zur Fahrbahn in Höhe des Finanzamtes in Alfeld.

Als er gegen 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass nahezu die komplette linke Fahrzeugseite in voller Länge und bis zu einer Höhe von ca. 1.20m beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell