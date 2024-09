Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwelbrand in Gebäude

Bornheim/Rhh (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner und die Freiwillige Feuerwehr verhinderten am heutigen Sonntagmorgen vermutlich schlimmeres. Gegen 08:30 Uhr war dem Mann eine leichte Rauchentwicklung am Dach eines als Büro genutzten Hauses in der Mainzer Landstraße aufgefallen. Die daraufhin alarmierten Feuerwehren aus Lonsheim und Flonheim verschafften sich Zugang zum Gebäude und konnten in einem Lagerraum einen Schwelbrand feststellen, den sie schnell unter Kontrolle bringen konnten. Es blieb daher bei einem relativ geringen Sachschaden, der vermutlich im unteren vierstelligen Bereich liegen durfte. Menschen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Objekt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell