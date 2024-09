Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots)

Am Abend des 14.09.2024 kam es gegen 21:00 Uhr in der Mainzer Straße in Gau-Odernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug kam zu diesem Zeitpunkt von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte, der durch den Knall auf das Geschehen aufmerksam geworden war, traf auf der Straße noch zwei Kinder. Diese berichteten ihm, dass ein anderes Auto gegen sein Fahrzeug gefahren sei. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die zwei, laut dem Geschädigten etwa 12 Jahre alten Jungen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei Alzey in Verbindung zu setzen.

