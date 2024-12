Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter entwendet Kasse aus Weihnachtsmarktstand (11.12.2024)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag eine Kasse aus einem Weihnachtsmarktstand entwendet. Gegen 13.30 Uhr hielt sich der Mann zunächst im Bereich vor der "Christbaumschenke" am Gondelhafen auf. In einem unbeobachteten Moment sprang er über den Tresen, schnappte sich die dort abgestellte Geldkassette und flüchtete anschließend in Richtung Konzil/Stadtgarten.

Zu dem Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40-50 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, faltiges Gesicht, etwas Bartwuchs. Der Mann war dunkel gekleidet, trug eine Umhängetasche bei sich und sprach schlechtes Deutsch.

Der Unbekannte soll zu einer dreiköpfigen Personengruppe gehören, die auf dem Weihnachtsmarkt Pfandgegenstände (Tassen usw.) sammeln und abgeben.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell