Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tonnenschwere Metallplatten gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Kanal in Marl-Hamm hat es einen ungewöhnlichen Diebstahl gegeben. Am Fährweg sind über 50 tonnenschwere Metallplatten gestohlen worden. Die Platten wurden genutzt, um einen Fahrweg zu einer Baustelle zu befestigen. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise helfen können, den Fall aufzuklären. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Metallplatten am vergangenen Wochenende (26.07. bis 29.07.) gestohlen wurden. Die hinterlassenen Spuren deuten darauf hin, dass ein Radlader (mit Gabel) für den Diebstahl bzw. den Transport genutzt wurde (siehe Foto). Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Platten inzwischen weiterverkauft wurden. In jeder Platte ist ein Firmenlogo "eingestampft". Eine Platte wiegt über eine Tonne. Angaben zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

