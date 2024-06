Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Fritz-Arnold-Straße- Zeugen gesucht (11.06.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ist es auf der Fritz-Arnold-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen davontrug. Ein unbekannter Autofahrer war auf der Fritz-Arnold-Straße in Richtung August-Nikolaus-Otto-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 4 überholt er einen in die gleiche Richtung fahrenden 24-jährigen Radfahrer und streifte diesen hierbei. Der junge Mann stürzte in der Folge und verletzte sich dabei leicht. Ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, bog der unbekannte Autofahrer auf die August-Nikolaus-Otto-Straße in Richtung Kaufland ab und fuhr einfach davon. Der Unfallverursacher soll mit einem weißen Hochdachkombi, an dem ein Konstanzer Kennzeichenschild angebracht war, unterwegs gewesen sein. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

