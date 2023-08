Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Verkehrsunfall auf der B236

Werdohl (ots)

Der Fahrer eines Audis geriet heute Morgen, 6.20 Uhr, auf der B236 zwischen Altena und Werdohl in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Warum der 19-Jährige von seiner Spur abkam, wird nun ermittelt. Der Unfallverursacher und sein Unfallgegner (57) wurden lebensgefährlich verletzt. Rettungshubschrauber und Rettungswagen brachten die Schwerstverletzten in Krankenhäuser. Die Straße ist zur Stunde (Stand: 8.20 Uhr) noch voll gesperrt und wird voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern. Der Verkehr wird am Höllmecker Weg und an der Stettiner Straße abgeleitet. Die hiesigen Beamten werden von Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis bei der Spurensuche und -sicherung unterstützt. Beide Fahrzeuge werden zur weiteren Auswertung sichergestellt. Zeugenhinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell