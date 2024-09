POL-BO: Führungswechsel in der Polizeiwache Bochum-Ost: Christian Bartsch übernimmt das Ruder

Herne (ots) - Nach einem Raubdelikt in Herne sind zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Ein 13-jähriger Herner wartete am 11. September an einer Haltestelle an der Vinckestraße in Herne. Gegen 15.30 Uhr wurde er dort von zwei Jugendlichen angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Nachdem der 13-Jährige etwas Bargeld übergeben hatte, flüchtete er. Die Jugendlichen ...

