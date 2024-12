Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Schwerverletzter nach Unfall (06.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Am vergangenen Freitag, ist es auf der Kreuzung der Berliner- und Karlsruher Straße zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer stoppte seinen Wagen an einer rot zeigenden Ampel auf der Berliner Straße von der Straße "Am Krebsgraben" kommend. Aus unbekanntem Grund fuhr er plötzlich - trotz des nach wie vor gültigen Rotlichtes - auf die Kreuzung und stieß mit einem von links aus der Karlsruher Straße kommenden 75-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Audi gegen eine Verkehrsinsel und der Fahrer verletzte sich dabei am Kopf. Mit einem Rettungswagen brachte man ihn ins Krankenhaus. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell