Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch; Schwarmstedt: Autodiebstahl; Walsrode: Unfall; Soltau: Versuchte Körperverletzung; Soltau: Versuchte Sachbeschädigung

Heidekreis (ots)

20.02.2025 / In Schuppen eingebrochen

Walsrode: Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in einen Schuppen in Bockhorn ein und entwendeten aus diesem Werkzeug in Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

20.02.2025 / Auto gestohlen

Schwarmstedt: In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend entwendeten Unbekannte einen reparaturbedürftigen, schwarzen BMW X6 (BJ: 2013), der am Straßenrand am Bornberg im Ortsteil Bothmer stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

20.02.2025 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Walsrode: Am Donnerstagnachmittag übersah eine 51-jährige Autofahrerin bei einem Abbiegevorgang von der L 190 nach links auf die Auffahrt der A 27 (Walsrode Süd) ein entgegenkommendes sowie vorfahrtberechtigtes Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie die zweite beteiligte Autofahrerin, eine 52-jährige Frau, leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro.

07.02.2025 / Zeugen zur versuchten Körperverletzung gesucht

Soltau: Bereits am 07.02.2025 versuchten zwei Unbekannte einen 17-Jährigen von seinem Fahrrad zu stoßen, als er sich in Höhe der Feldstraße Nr. 8 befand. Das Opfer konnte jedoch fliehen und wurde daher nicht verletzt. Die männlichen Täter, die beide schwarze Kleidung trugen, werden auf etwa 16 bis 20 Jahre geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

03.01.2025 / Zeugen zur versuchten Sachbeschädigung gesucht

Soltau: Bereits am 03.01.2025 kam es gegen 19:30 Uhr in der TEDI-Filiale am Bahnhof zu einer versuchten Sachbeschädigung. Eine Gruppe bestehend aus mehreren Jugendlichen zündeten zunächst vor dem Geschäft Knallkörper. Ein Jugendlicher - bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer grauen Sweatjacke und einem schwarzen Cap - warf dann einen weiteren Knallkörper in die Filiale. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Stadtmitte. Einer der gesuchten Jugendlichen trug zudem eine schwarze Hose, eine schwarze Bomberjacke sowie einen Bart. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell