Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis/Walsrode: Schlag gegen Drogenhändler

Heidekreis: (ots)

21.02.2025 / Schlag gegen Drogenhändler

Heidekreis/Walsrode: Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Heidekreis führten in den vergangenen Monaten, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Verden, umfangreiche Ermittlungen gegen drei Männer im Alter von 27, 29 und 33 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen mit verschiedenen Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln. Am vergangenen Dienstag (18.02.2025) durchsuchte die Polizei insgesamt fünf Objekte in Walsrode. Dabei stellten die Einsatzkräfte neben nicht geringen Mengen Kokain, Ecstasy, Amphetamin, Marihuana auch etwa 250 Gramm vermeintliches Crystal sicher. Die drei Beschuldigten, die nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, äußerten sich zunächst nicht zu den Tatvorwürfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell