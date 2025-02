Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Ladendiebstahl; Schneverdingen: Einbruch; Scheeßel/Neuenkirchen: Vor Polizei geflüchtet; Soltau: Unfall; Schneverdingen: Geschädigter zur Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

18.02.2025 / Bei Ladendiebstahl erwischt

Walsrode: Eine 15-Jährige wurde am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Walsroder Innenstadt erwischt. Zuvor steckte sie sich Ware in Wert von etwa 150 Euro in den Rucksack. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde das Mädchen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

18.02.2025 / Einbruch in Jugendeinrichtung

Schneverdingen: Unbekannte hebelten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh die Terrassentür der Freizeitbegegnungsstätte, die sich in der Kirchstraße befindet, auf. Aus dem Inneren wurde schließlich eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

18.02.2025 / Vor Polizei geflüchtet

Scheeßel/Neuenkirchen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wollten im Rahmen einer Fahndung zu einer anderen Sache am Dienstagmittag ein Auto im Bereich Scheeßel (LK Rotenburg) kontrollieren. Das Fahrzeug entzog sich jedoch der Kontrolle und fuhr unter anderem in einer 80er-Zone über 145 km/h. Schlussendlich konnte das Auto, dessen Versicherungsschutz abgelaufen war, durch weitere Polizeikräfte in Neuenkirchen gestoppt werden. Gegen den 41-jährigen Munsteraner wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

18.02.2025 / Unbeleuchtete Radfahrerin übersehen

Soltau: Ein 52-jähriger Mann wollte am frühen Dienstagmorgen gegen 05:50 Uhr vom Vogelbeerweg in die Lüneburger Straße einbiegen. Eine 51-jährige Frau kreuzte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem unbeleuchteten Fahrrad die Einmündung und wurde durch den Autofahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht.

17.02.2025 / Geschädigter zur Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Die Polizei sucht den Halter zu einem blauen Auto, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde und am 17.02.2025 gegen 13:45 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Verdener Straße Nr. 15 stand. Ein Gespann aus Traktor und Kippmuldenanhänger beschädigte das Fahrzeug nämlich beim Vorbeifahren, dessen 47-jähriger Fahrer bereits ermittelt wurde. Hinweise zum Halter des beschädigten Autos nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

