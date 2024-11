Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Verkehrsunfall vor der Hauptfeuerwache in Kiel

Kiel (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 16.11.2024 gegen 04:00 Uhr kam es direkt vor der Hauptfeuer- und Rettungswache, auf der Kreuzung Westring Ecke Gutenbergstraße zu einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde eine Person so in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, dass sie sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Die Integrierte Rettungsleitstelle Mitte alarmierte daraufhin den Löschzug der Berufsfeuerwehr und den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Die Einsatzkräfte konnten sich schnell Zugang zum eingeschlossenen Fahrer verschaffen, diesen befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Unfallhergang wird jetzt durch die Politzei ermittelt. Insgesamt waren 20 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Kiel für etwa 45 Minuten im Einsatz.

