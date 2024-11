FW-Kiel: Küchenbrand in Kiel-Südfriedhof

Kiel (ots) - Am 09.11.2024 erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte gegen 21:00 Uhr ein Notruf zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Rehbenitzwinkel im Kieler Stadtteil Suchsdorf. Gemeldet wurden brennende Gegenstände in einem Zimmer mit starker Rauchentwicklung. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Rauchentwicklung. Sofort wurden Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt und die Drehleiter in Stellung gebracht. Durch das schnelle ...

