FW-Kiel: Öl auf Gewässer

Kiel (ots) - Heute gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer in der Pickertstraße gerufen. Dort brannte Sperrmüll in einem Hinterhof. Durch das Feuer war bereits Rauch in das Treppenhaus eines angrenzenden Wohnhauses gezogen. Das Feuer im Hinterhof war schnell gelöscht. Anschließend wurde die Fassade des Wohnhauses eingehend überprüft um auszuschließen, dass das Feuer auf das Haus übergegriffen ist. Die war zum Glück nicht der Fall. 15 Bewohner des ...

