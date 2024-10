Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Rauchentwicklung in Kieler Alten- und Pflegeheim

Kiel (ots)

Am 18.10.2024 erreichten die Integrierte Regionalleitstelle Mitte gegen 16:30 Uhr mehrere Anrufe zu einer Rauchentwicklung in einem Alten- und Pflegeheim im Sukoring im Kieler Stadtteil Suchsdorf. Da zunächst nicht klar war ob sich noch eine Person in der Wohnung befand und aufgrund des besonderen Objektes rückte die Feuerwehr Kiel mit einem erhöhten Kräfteansatz aus.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Rauchentwicklung im 5. Obergeschoss innerhalb einer Wohneinheit. Sofort wurden Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt und die Drehleiter in Stellung gebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Person aus der Wohnung gerettet und eine Schadensausbreitung verhindert werden. Die Person wurde zunächst rettungsdienstlich versorgt und später, zur weiteren Behandlung, in ein Kieler Krankenhaus verbracht. Abschließend wurde die Wohnung belüftet.

Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte der Haupt- und Nordwache inkl. des Direktionsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr Suchsdorf sowie des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Gegen 17:30 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr beendet werden.

