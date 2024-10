Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brand in Müllverbrennungsanlage und zeitgleicher Verkehrsunfall alarmierten Haupt-, Ost-, und Nordfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Russee und den Rettungsdienst

Kiel (ots)

Am heutigen Vormittag um 11:09 Uhr wurde die Leitstelle Mitte durch Mitarbeiter der Müllverbrennungsanlage Kiel über ein Schadenfeuer im Müllbunker am Theodor-Heuss-Ring informiert. Zügig wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Nach der Erkundung wurde die Einsatzstelle in zwei Einsatzabschnitte gegliedert und erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung im Müllbunker vorbereitet. Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Mitarbeiter konnte jedoch bald Entwarnung gegeben werden, da der Brand bereits mit stationären Löschanlagen bekämpft und der in Brand geratene Restmüll der regulären Verbrennung zugeführt werden konnte. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. So konnte die Einsatzstelle wieder zurück gebaut werden und die circa 40 Einsatzkräfte der Hauptwache, Nordwache, Freiwilligen Feuerwehr Russee und des Rettungsdienstes um 12:15 Uhr einrücken.

Zu einem um 12:02 Uhr gemeldeten Verkehrsunfall eines PKWs auf dem Westring direkt vor der Hauptwache wurden daraufhin die Einsatzkräfte der Ostwache und Nordwache alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach einen Zaun und blieb in einem Gebüsch stecken. Der schwerverletzte Fahrer konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Der Rettungswagen der Hauptwache übernahm nach wenigen Sekunden Anfahrt die medizinische Versorgung des Patienten. Die anschließend eintreffenden Einsatzkräfte befreiten den Fahrer, sicherten das Fahrzeug und zogen es zurück auf die Fahrbahn. Die circa 20 Einsatzkräfte beendeten gegen 13:07 Uhr den Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell