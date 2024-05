Polizei Paderborn

POL-PB: POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer

Paderborn (ots)

(MK) Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr bog ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus der Straße Im Lichtenfelde nach links auf den Dahler Weg ab. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer den Dahler Weg vom Ludwigsfelder Ring kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. Der Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers und im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt einem Paderborner Krankenhaus zugeführt, in dem er an seinen schweren Verletzungen verstarb. Da sich Hinweise ergaben, dass der Pkw-Fahrer unter Einfluss von Medikamenten gestanden haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Für die polizeiliche Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei zur Unterstützung hinzugerufen. Der Dahler Weg in Fahrtrichtung stadtauswärts war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 21h gesperrt.

