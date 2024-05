Polizei Paderborn

POL-PB: Dank aufmerksamen Zeugens - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Dienstagmorgen (28.05., 04.05 Uhr) informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen zu diesem Zeitpunkt stattfindenden Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Bahnhofstraße.

Kurz vor Eintreffen der sofort eingesetzten Polizeibeamten hatte sich der Einbrecher vom Tatort entfernt, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige, ein 43-Jähriger aus Büren, war in einem gesundheitlich schlechten Zustand und konnte nicht in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Stattdessen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterhin stellten die Polizeibeamten fest, dass der Beschuldigte versucht hatte, mit zwei Steinen die Tür zu dem Fachgeschäft einzuschlagen, um so in die Innenräume zu gelangen. Das war ihm jedoch nicht gelungen.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet.

