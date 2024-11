Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im Einfamilienhaus

Kiel (ots)

Am 09.11.2024 erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte gegen 21:00 Uhr ein Notruf zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Rehbenitzwinkel im Kieler Stadtteil Suchsdorf. Gemeldet wurden brennende Gegenstände in einem Zimmer mit starker Rauchentwicklung.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Rauchentwicklung. Sofort wurden Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt und die Drehleiter in Stellung gebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden das sich das Feuer auf einen angrenzenden Gebäudeteil und das Dach ausbreitete. Während des Einsatzes mussten Innenverkleidungen abgenommen werden um Glutnester abzulöschen. Die betroffenen Bereiche wurden belüftet.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Haupt-, Ost- und Nordwache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Suchsdorf am Einsatz beteiligt. Gegen 22:20 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr beendet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell