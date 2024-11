FW-Kiel: Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen

Kiel (ots) - Die Kieler Feuerwehr wurde am Sonntag um 20:31 Uhr zu einem Küchenbrand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses nach Kiel-Südfriedhof alarmiert. Vor Ort konnte eine brennende Friteuse in der Küche zügig gelöscht werden. Eine Person wurde dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Rückfragen bitte an: Medien-Rückfragen bitte an: ...

