Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Einbruch in Wohnhaus; Walsrode: Unfall mit Radfahrer; Essel/A 7: Unter Einfluss von THC am Steuer

Heidekreis (ots)

17.02.2025 / Einbruch in Wohnhaus

Gilten: Unbekannte begaben sich am Montag, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr, auf ein Grundstück in der Straße Feldhagen im Ortsteil Suderbruch und warfen ein Garagenfenster sowie ein Fenster des dortigen Wohnhauses ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

17.02.2025 / Unfall mit Radfahrer

Walsrode: Am Montagnachmittag wollte ein 40-Jähriger mit seinem Lkw von der Ernst-August-Straße in die Hannoversche Straße einbiegen, als ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer die Fahrbahn querte. Es kam Zusammenstoß, wodurch der Mann auf dem Fahrrad leicht verletzt wurde. Auch er muss sich auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen, da er den Radweg in die falsche Richtung befuhr.

17.02.2025 / Unter Einfluss von THC am Steuer

Essel/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion kontrollierten am Mittwochmittag einen 23-jährigen Autofahrer, der auf der A 7 in Richtung Hannover fuhr. Dabei schlug sein Drogenvortest positiv auf THC an. Dem Mann aus Lehrte wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell