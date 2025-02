Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Terrassentür aufgehebelt; E-Scooter entwendet; Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; Brennende Reifen

Heidekreis (ots)

16.02.25 / Terrassentür aufgehebelt

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Samstag 15.30 Uhr und Sonntag 17.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Hinteren Feld auf. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/9380-0 entgegen.

15.02.25 / E-Scooter entwendet

Walsrode: Am Samstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr wurde am Bahnhof ein mittels Schloss gesicherter E-Scooter entwendet. Es handelt sich um ein Modell des Herstellers Evercross. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

16.02.25 / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Wietzendorf: Am Sonntag gegen 03.35 Uhr kam ein Mann mit seinem PKW auf der Kreisstraße 45 in Richtung Poitzen im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten, um anschließend nach rechts von der Fahrbahn abzukommen und dort mit einem weiteren Leitpfosten sowie zwei Bäumen zusammen zu prallen. Der 43-jährige Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte im Anschluss aber an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarten u.a. Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Straßenverkehrsgefährdung aufgrund Alkoholgenusses.

16.02.25 / Brennende Reifen

Schwarmstedt: Auf dem Schulgelände in der Straße Am Schloonberg wurde am Sonntag gegen 09.00 Uhr ein als Sitz- und Spielgelegenheit genutzter Traktorreifen in Brand gesetzt. Durch den Brand wurden insgesamt drei auf dem Spielplatz befindliche Traktorreifen zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell