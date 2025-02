Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Rauchentwicklung in Wohnung 2. Rauschfahrten in Walsrode und Buchholz (Aller)

Walsrode (ots)

1. Walsrode, 15. Februar 2025 - Gegen 14:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus am Wiener Platz in Walsrode gerufen, nachdem eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Stock gemeldet wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Mann in seiner Wohnung einen Holzkohlegrill angezündet - bei geschlossenen Fenstern und ohne ausreichende Belüftung. In der Wohnung befand sich auch ein 6-jähriges Kind, das aufgrund des Verdachts auf eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Weiterhin wurde das Jugendamt in Kenntnis gesetzt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor den Gefahren bei der Benutzung von Holzkohlegrills oder Ähnlichem in einer Wohnung: Kohlenmonoxid entsteht durch unvollständige Verbrennung bei Mangel an Sauerstoff und kann beim Einatmen innerhalb von Minuten bei entsprechender Konzentration zum Tod führen.

2. Rauschfahrten

Alkoholisiert war am späten Freitagabend ein 56-jähriger Fahrzugführer mit seinem Pkw in Walsrode unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Mann in der Quintusstraße und veranlassten einen Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 0,54 Promille anzeigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gleiches widerfuhr einem 64-jähriger Fahrzeugführer am Samstagabend in Buchholz Aller, als er mit seinem Pkw auf der Schwarmstedter Straße unterwegs war. Dieser hatte bei einem ersten Alkoholtest einen Wert von 0,91 Promille.

