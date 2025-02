POL-HK: Walsrode: Handtasche entrissen; Schneverdingen: Unfall mit Verletzten

Polizeiinspektion Heidekreis

19.02.2025 / Handtasche entrissen

Walsrode: Am Mittwochmittag kam es gegen 12:50 Uhr auf der Fußgängerbrücke am Walsroder Klostersee zu einem Handtaschenraub. Hier wurde einer 74-jährigen Frau die Handtasche von hinten entrissen, als sie gerade auf der Brücke in Richtung "Am Bullerberg" entlangging. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Diebesgut fußläufig in Richtung der Quintusstraße und kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - jugendlich - glattes, kindliches Gesicht - schlank - Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, schwarze Hose, schwarz-weiße Turnschuhe mit roter Applikation

Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

19.02.2025 / Unfall mit Verletzten

Schneverdingen: Am Mittwoch ereignete sich auf der Bundesstraße 3, an der Kreuzung zur Landesstraße 211, ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 85-jährige Autofahrerin wollte von der Behringer Straße auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Sattelzug. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht und ihr 85-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zudem entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

