Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl aus Autos

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus Fahrzeugen in der Bielefelder Innenstadt. Die Polizei sensibilisiert: Lassen Sie keine Wertsachen in ihren Autos zurück und überprüfen sie beim Zurücklassen ihres PKW, ob er verschlossen ist.

Aus einem verschlossenen Daimler, der auf einem Hinterhof-Parkplatz an der Elsa-Brändström-Straße, in Höhe Am Zwinger, geparkt stand, wurden Dokumente, Geld, ein Handy und Schlüssel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 17:50 Uhr und 20:15 Uhr am Montag.

Zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr am Montag, 09.12.2024, nutzte ein unbekannter Dieb die Gunst der Stunde. Er öffnete eine unverschlossene Tür eines BMW der in einem Parkhaus an der Jöllenbecker Straße, in Höhe Mindener Straße, geparkt stand. Ein Portemonnaie, Geld, Dokumente und ein Parfum wurden aus dem Innenraum gestohlen.

Außerdem wurden aus einem offenbar unverschlossenen Mercedes, der am Kesselbrink stand, Dokumente und Parfüms gestohlen. Das Auto stand zwischen 21:30 Uhr am Montag und 00:30 Uhr am Dienstag, 10.12.2024, auf einem Parkplatz zwischen dem Kesselbrink und der Friedrich-Ebert-Straße.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell