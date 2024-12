POL-BI: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Montagabend, 09.12.2024, gelangte ein bisher unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der August-Bebel-Straße und nahm zwei Jacken an sich. Zwischen 21:50 Uhr und 23:05 Uhr betrat der Einbrecher über den Innenhof das Haus zwischen der Werner-Bock-Straße und der Paulusstraße. Anschließend öffnete er auf bisher noch unbekannte Weise die Wohnungstür im ...

mehr