POL-HI: Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz an Schule in Gronau

Hildesheim (ots) - Alfeld (ni) - Am 19.10.2024, kurz vor 19 Uhr, brechen drei Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße ein, deren Bewohner derzeit im Urlaub sind. Durch aufmerksame Zeugen wird die Polizei verständigt, die noch in Tatortnähe drei junge Männer aus Alfeld bzw. Delligsen (18, 19 und 24 Jahre alt) festnehmen können. Dort wird auch mutmaßliches Diebesgut gefunden und ...

