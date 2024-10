Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz an Schule

Hildesheim (ots)

GRONAU-LEINE - (jpm) Die Polizei ist derzeit mit zahlreichen Fahrzeugen an einer Schule in der Straße Am Bahnhof in Gronau im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 09:30 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person, mutmaßlich mit einem Messer, zu einer Bedrohung einer Lehrkraft gekommen sein.

Die Umstände des Geschehens werden derzeit verifiziert.

Er sind keine Personen verletzt.

Das Schulgebäude ist geräumt.

In den sozialen Medien werden momentan Meldungen über eine angebliche Amoklage geteilt.

Das trifft nicht zu!

Es wird nachberichtet.

