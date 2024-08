Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer übersehen

Sonneberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer kam es am Freitag Vormittag in Sonneberg. Ein 64-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw in den Kreisverkehr an der Coburger Allee einfahren. Er übersah dabei jedoch den bereits im Kreisverkehr befindlichen 71-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer kam in der Folge zu Fall und verletzte sich hierbei leicht, eine medizinische Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Am Pkw wie auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

