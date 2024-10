Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei ausgebüxte Schafe in Nordstemmen - Besitzer gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/ Heyersum- (kb) Am Sonntag, den 20.10.2024, gegen 22:40 Uhr, meldet ein Passant, dass drei Schafe auf der Fahrbahn in der "Heyersumer Senke" stehen. Eine Funkstreifenwagenbesatzung nimmt sich diesem Einsatz direkt an und begleitet die Schafe von der Fahrbahn. Nach langem Suchen und einem ausgiebigen Spaziergang durch Heyersum kann leider kein Besitzer ausfindig gemacht werden. Die Schafe werden sicher untergebracht. Personen, die Angaben zum Besitzer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell