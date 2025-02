Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Von der Fahrbahn abgekommen; Walsrode: Einbruch scheitert

Heidekreis (ots)

26.02.2025 / Von der Fahrbahn abgekommen

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwochabend ein Auto, das kurz zuvor von der Bundesstraße 209 abkam und im dortigen Graben stand. Die angetroffenen Personen, zwei erheblich alkoholisierte Männer im Alter von 27 und 29 Jahren, behaupteten gegenüber der Polizei, dass jeweils der andere am Steuer gesessen habe. Beiden Männern wurde daher zunächst eine Blutprobe entnommen. Nun muss geklärt werden, wer wirklich das Auto gefahren hat.

26.02.2025 / Einbruch scheitert

Walsrode: Unbekannte versuchten zwischen Dienstagabend und Mittwochabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Sunderstraße einzudringen. Entsprechende Hebelmarken wurden an dem Wohnzimmerfenster festgestellt. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

