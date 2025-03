Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Diebin nach kurzer Verfolgung ergriffen 2. Munster, mit 1,40 Promille unterwegs 3. Walsrode, versuchter Einbruch in Gartenlaube

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Diebin nach kurzer Verfolgung ergriffen:

Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem Ladendiebstahl in einer in der Innenstadt gelegenen Drogerie. Eine Kundin wurde dabei beobachtet, wie sie nur einen Teil der in einer Tasche befindlichen Ware an der Selbstbedienerkasse bezahlte und das Geschäft dann fluchtartig verließ. Bei einer sofortigen Nacheile - zuerst durch eine Angestellte der Drogerie und dann durch Polizeibeamte - konnte die Diebin, auch aufgrund ihres markanten Aussehens, bis zu ihrer nahegelegenen Wohnung verfolgt werden. Auch ein Zuschlagen der Wohnungstür direkt vor den Beamten hinderte diese nicht am Ergreifen der Täterin, nachdem sie kurzerhand die Tür mit stärkerer Körperkraft, durch Schulterdruck, zum Erstaunen der in der Wohnung befindlichen Täterin und weiterer anwesender Personen etwas brachialer öffnen mussten. Die nicht bezahlten Drogerieartikel im Werte von etwas über 40,-Euro konnten bei der 21-jährigen Soltauerin noch in der Tasche befindlich vorgefunden und später im Geschäft wieder ausgehändigt werden, da sie die Tatbegehung noch in der Wohnung eingeräumt hatte. Bei der Rückgabe des Diebesgutes durch die Polizeibeamten konnte im Tausch das von der Täterin am Tatort bei der Flucht liegen gelassene Handy mitgenommen werden.

2. Munster, mit 1,40 Promille unterwegs:

Von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in den frühen Abendstunden einen 57-jähriger Mann aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zusätzlich hatte der Mann einen offenen Haftbefehl. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt in Uelzen zugeführt.

3. Walsrode, versuchter Einbruch in Gartenlaube:

Im Laufe der letzten Woche verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zur örtlichen Kleingartenanalage. Dort versuchten diese durch Aufhebeln einer Tür in eine Gartenlaube einzudringen. Der Versuch misslang; es wurde nichts entwendet. Die unbekannte Täterschaft konnte sich unerkannt in unbekannte Richtung entfernen. Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft nimmt der Kriminalermittlungsdienst in Walsrode unter 05161-4864-0 entgegen.

4. Bad Fallingbostel, Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

Am frühen Sonnabendmorgen kontrollierten Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel einen VW Passat an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer aus Rumänien Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuten könnten. Ein Urinvortest bestätigte dies. Dieser verlief positiv hinsichtlich THC und der Betroffene räumte auch ein, kürzlich Marihuana geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

5. Bad Fallingbostel, Einbruch in Schuppen an der Lieth-Schule:

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendmittag brachen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen an der Lieth-Schule in Bad Fallingbostel ein. Ein Spielgerät wurde aus dem Schuppen entfernt, aber in der Nähe wieder aufgefunden. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 zu melden.

6. Bad Fallingbostel, Fahrzeugkontrolle führt zum Auffinden von zwei unterschlagenen Transportern:

Am Freitagmittag kontrollierten Beamte zunächst einen Transporter mit mehreren Personen in Bad Fallingbostel im Goethering. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ford Transit nicht mehr versichert und zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben ist. Zudem lag ein Fahndungsvermerk vor, der ergab, dass das Fahrzeug unterschlagen wurde und sicherzustellen ist. Des Weiteren legte der 37-jährige Fahrzeugführer einen gefälschten russischen Führerschein vor. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde ein weiterer Ford Transit derselben Firma in unmittelbarer Nähe festgestellt und überprüft. Es stellte sich heraus, dass auch dieser zu entstempeln und sicherzustellen war. Somit wurden diverse Strafanzeigen gefertigt, die Fahrzeuge sichergestellt und das geschädigte Unternehmen in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell