POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Bereich des Polizeikommissariats Hemmoor

Cuxhaven (ots) - + Autokorso auf der BAB 27 - Mit Zeugenaufruf BAB 27. Am Freitag, den 07. Februar 2025, meldeten diverse Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 16.00 Uhr, dass mehrere Fahrzeuge die Bundesautobahn 27 zwischen Bremerhaven und Bremen in Form eines sogenannten Autokorsos in Fahrtrichtung Bremen befuhren. Zeitweise wurden dabei auch Flaggen aus den ...

mehr