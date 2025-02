Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf ++ Unfall in Baustelle

Cuxhaven (ots)

Zeugenaufruf zu möglicher Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Loxstedt/BAB27. Am gestrigen Donnerstag, den 06.02.2025, wurde der Polizei in Geestland um kurz nach 12.00 Uhr ein brauner Dacia Logan gemeldet, der die Autobahn in gefährdender Art und Weise befahren soll und auch die Mittelschutzplanke touchiert habe. Über einen Zeugen konnte bereits ermittelt werden, dass der Dacia auf der Brücke der Anschlussstelle Stotel einen sogenannten "U-Turn" gemacht habe, wobei andere Fahrzeuge hätten abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Anschließend sei der Dacia an der Anschlussstelle Stotel in Richtung Cuxhaven auf die BAB27 aufgefahren. Hier habe er kurz nach der Anschlussstelle die Mittelschutzplanke touchiert und im darauffolgenden einspurigen Baustellenbereich versucht einen Lkw zu überholen. Eventuell ist es bei diesem Manöver auch zu einer leichten Kollision mit dem Lkw gekommen. Der Dacia konnte schließlich im Stadtgebiet Bremerhaven mit frischen Unfallschäden aufgefunden werden. Nicht alle festgestellten Schäden passen nach ersten Ermittlungen jedoch zu den bekannten Unfällen. Die Polizei in Geestland bittet Zeugen, die diesen Dacia in braun mit Cuxhavener Kennzeichen beobachtet haben und nähere Informationen zum Fahrverhalten oder dem geschilderten Sachverhalt geben können oder gar selbst gefährdet wurden, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden. Insbesondere der/die Fahrzeugführer/in des Lkw wird gebeten, sich beim der Polizei zu melden.

++++++

Pkw kollidiert mit Warnbaken

Loxstedt/BAB27. Am 06.02.2025 ereignete sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Geestemünde ein Unfall. Der 47-jährige Fahrzeugführer eines Seat kollidierte hierbei im Baustellenbereich mit vier Warnbaken im örtlichen Baustellenbereich. Der Seat des Schiffdorfers wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell