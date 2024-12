POL-OG: Offenburg - Alkoholisierter Randalierer in Gewahrsam, Geschädigter gesucht

Rastatt (ots) - In der Nacht auf Sonntag wurde ein 36 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er in einer Bar in der Innenstadt die dortige Eingangstür beschädigt haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es gegen 1:45 Uhr zu einem Streit zwischen dem alkoholisierten Störer und einem Verantwortlichen der Bar gekommen sein. In Folge dessen soll der Mann die Eingangstüre der Bar mit einer Glasflasche ...

