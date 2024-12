Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brand in Mehrfamilienhaus -Nachtragsmeldung-

Baden-Baden (ots)

Nach dem Dachstuhlbrand am Samstagabend in der Lichtentaler Straße konnte das Gebäude mittlerweile in seiner Statik soweit stabilisiert werden, dass der Brandort am Dienstag durch Beamte der Kriminaltechnik zusammen mit einem Brandsachverständigen untersucht werden kann. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zur Brandursache vor; der Brandort ist weiterhin beschlagnahmt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr beendet. Bis dahin war der Einsatzort rundherum zur Gewährleistung der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Im Rahmen dessen wurden vorsorglich auch die beiden Nachbargebäude evakuiert und die betroffenen Personen in einem nahegelegenen Café von Helfern des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks betreut. Als Vertreter der Stadt Baden-Baden war der Oberbürgermeister Dietmar Späth vor Ort. Zur Einsatzdokumentation wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Brandschaden dürfte nach ersten Schätzungen die Millionengrenze übersteigen und hiermit im siebenstelligen Bereich liegen. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Um die Unterbringung der Bewohner kümmert sich unter anderem auch der Hauseigentümer.

/wo

Pressemitteilung vom 7.12.2024, 21:12 Uhr

Baden-Baden - Brand in Mehrfamilienhaus

Baden-Baden Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde kurz nach 18 Uhr alarmiert, um einen Dachstuhlbrand in der Lichtentaler Straße zu bekämpfen. Nach ersten Erkenntnissen konnte alle Bewohner das betroffene Mehrfamilienhaus verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Baden-Baden und der Umgebung sind aktuell noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann der derzeit noch nicht beziffert werden.

/ks/js

