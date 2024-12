Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Uneinsichtiger Störer

Rastatt (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 36 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er in einer Bar in der Innenstadt die dortige Eingangstür beschädigt haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es gegen 1:45 Uhr zu einem Streit zwischen dem alkoholisierten Störer und einem Verantwortlichen der Bar gekommen sein. In Folge dessen soll der Mann die Eingangstüre der Bar mit einer Glasflasche beworfen haben. Das daraus resultierende Hausverbot stieß bei der Person auf wenig Akzeptanz, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Streife zeigte sich der 36-Jährige auch gegenüber den Beamten uneinsichtig und setzte sein aufbrausendes Verhalten unbeirrt fort. Der ausgesprochene Platzverweis durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Rastatt zeigte ebenso wenig Wirkung, sodass der Mann schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei kam es auch zu Beleidigungen zum Nachteil der Polizisten. Der Mittdreißiger muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell