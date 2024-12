Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Vorfahrt missachtet

Rheinau (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden und vier leichtverletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am vergangen Samstag. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 35-jährige SEAT-Lenkerin gegen 10 Uhr die K5317 von Hohbühn kommend in Richtung Wagshurst und missachtete hierbei mutmaßlich die Vorfahrt des von rechtskommenden 45-jährigen BMW-Fahrers. Daraufhin kam es offenbar zur Kollision der beiden Pkws, wonach der BMW auf einer Verkehrsinsel zum Stillstand kam. Die beiden Fahrer, sowie die zwei 20-jährigen Mitfahrer des BMW-Lenkers mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr war mit 25 und der Rettungsdienst mit 16 Kräften im Einsatz. Die entsprechenden Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Kehl aufgenommen.

/sa

