POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls, Hinweise erbeten

Zell am Harmersbach (ots) - Am Samstagabend kam es auf einer Familienfeier in der Hauptstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Gästen. Ein stark alkoholisierte Ehepaar soll daraufhin auf einem Parkplatz gestürzt sein. Während die verletzte Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, zeigte sich der über 60-Jährige immer ungehaltener. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er nicht mehr in der Lage ...

mehr