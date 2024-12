Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Ingewahrsamnahme

Zell am Harmersbach (ots)

Am Samstagabend kam es auf einer Familienfeier in der Hauptstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Gästen. Ein stark alkoholisierte Ehepaar soll daraufhin auf einem Parkplatz gestürzt sein. Während die verletzte Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, zeigte sich der über 60-Jährige immer ungehaltener. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er nicht mehr in der Lage alleine aufzustehen. Der aggressive Mann begann nach den Beamten zu spucken und zu treten weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Nachdem er auch im Gewahrsam zu Fall kam und sich eine Platzwunde zuzog wurde er in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe des Disputs sind Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

