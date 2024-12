Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auto überschlagen

Baden-Baden (ots)

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer kam am Sonntagfrüh offenbar alleinbeteiligt in der Ebersteinburger Straße von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann gegen 0:40 Uhr aus Richtung Rastatt kommend in einer leichten Linkskurve kurz nach der Gemarkungsgrenze nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte im Straßengraben zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Wasserablaufrohr. In Folge fuhr das Fahrzeug in einen angrenzenden Wald wo es sich überschlug und gegen einen Baum prallte. Der Unfallverursacher und zwei Beifahrer im Alter von 23 und 21 Jahren wurden bei dem Unfall zum Teil schwer Verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung mit mehreren Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Beide Fahrtrichtungen mussten bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

/ph

