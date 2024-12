Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl aus Medikamentenraum

Offenburg (ots)

Am Sonntagvormittag kam es in einem Krankenhaus in der Straße "Ebertplatz" zu einem Diebstahl. Nach ersten Erkenntnissen meldete ein Mitarbeiter eines Krankenhauses gegen 11 Uhr, dass sich ein unbekannter Mann in einem Medikamentenraum aufhalten solle. Bei der anschließenden Suche der Polizeibeamten konnte der Verdächtige zunächst nicht festgestellt werden. Etwa eine Stunde später soll der Täter erneut im Klinikum gesichtet worden sein. Der 40-Jährige konnte anschließend von den Beamten des Polizeireviers Offenburg gefasst werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten die entwendeten Medikamente aufgefunden werden. Diese wurden im Nachgang an das Klinikpersonal übergeben. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

